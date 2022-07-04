Бизнесмена заставляют оплатить расходы мэрии Кургана

В Кургане мэрия снесла павильон (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане местному бизнесмену придется оплатить затраты городской администрации. Деньги мэрия заплатила за снос незаконно размещенного торгового объекта. Оплату расходов бизнесмену придется произвести, чтобы вернуть права на имущество. Информация размещена на сайте мэрии Кургана.

«Субъекту торговли необходимо произвести оплату за выполненные работы по демонтажу НТО и вывозу мусора после проведенного демонтажа объекта, расположенного на пл. им. Слосмана, в районе здания №4, у бассейна „Золотая рыбка“, в сумме 2 308 (две тысячи триста восемь) рублей 35 коп.», — указано в информации. Также бизнесмен должен оплатить хранение объекта с даты сноса до даты поступления заявления о возврате, в размере 500 рублей за сутки хранения.

Подать заявление на возврат имущества и оплатить расходы мэрии бизнесмену необходимо в течении одного месяца со дня демонтажа объекта. В случае если предприниматель не подаст заявление и не возместит затраты, то имущество перейдет в городскую собственность.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Кургана обязала собственников торгово-офисного комплекса «Альфа-база» снести аварийное здание. Чтобы не тратиться на демонтаж бизнесмены переписали имущество на бомжей.