Собственников «Альфа-базы» обязали снести аварийное здание (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Собственники бывшего торгово-офисного комплекса «Альфа-база», которых администрация Кургана обязала демонтировать аварийное здание, нашли способ как не тратить деньги на снос. Бизнесмены переписали проблемное имущество на бомжей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Собственники решили переписать свои доли на бомжей, чтобы избавиться от разрушенного здания „Альфа-база“. Их же обязали оплачивать расходы по сносу здания. А теперь, властям придется искать этих бомжей, получается, чтобы снести аварийное строение. А их может уже и нету, пойди найди их сейчас», — рассказал инсайдер.

В администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что на собственников здания еще с 2019 года возлагались обязанности по ограждению территории «Альфа-база» по улице Омская, стр. 7 и устранению угрозы обрушения. Однако до сих пор требования местных властей так и не были выполнены собственниками.

«На основании апелляционного определения Курганского областного суда от 17.03.2022 года на собственников здания „Альфа-база“ была возложена обязанность осуществить снос аварийного здания. Поскольку в настоящий момент ограждение данного здания частично разрушено, Административно-технической инспекцией будут подготовлены и направлены материалы для привлечения правообладателей к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Первое обрушение 10-го корпуса на «Альфа-базе» произошло в июне 2011 года. Причинами ЧП стали неправильная эксплуатация и содержание здания собственниками помещений, а также воздействие проливных дождей. Позже была приостановлена эксплуатацию еще двух корпусов, где осенью произошло еще два обрушения зданий.

Мэрия Кургана обязала собственников «Альфа-базы» снести аварийное здание

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