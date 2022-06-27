27 июня 2022

В лесу Пермского края нашли огромные грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухня КМНС. Сургут, грибы, дикоросы, сбор грибов
В этом году в Пермском крае настоящий грибной «бум» Фото:

Огромные белые грибы пермяки собрали в лесах Пермского края. Фотография девочки, которая держит в руках четыре грибы-гиганта, появилась в группе «Злой Лысьвенец» в социальной сети «Вконтакте».

«Вот сходила в лес, а в Лысьве есть такие грибы?» — гласит подпись под фото. Подписчики огромные грибы оценили: «Это грибы поймали девочку и к себе несут!» — пишет комментатор. «Красота то какая, ляпота», — поддерживает другой. «Так это мутанты. Съешь их, таким же будешь», — иронизирует подписчик. «Из Чернобыля грибы», — поддерживает его комментатор.

Вот такие белые грибы растут в лесах Пермского края

Ранее URA.RU рассказывал, что журналист нашел в пермских лесах гигантский гриб-мозг. Гриб оказался размером больше, чем мужская ладонь, но мужчина решил оставить его расти.

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Огромные белые грибы пермяки собрали в лесах Пермского края. Фотография девочки, которая держит в руках четыре грибы-гиганта, появилась в группе «Злой Лысьвенец» в социальной сети «Вконтакте». «Вот сходила в лес, а в Лысьве есть такие грибы?» — гласит подпись под фото. Подписчики огромные грибы оценили: «Это грибы поймали девочку и к себе несут!» — пишет комментатор. «Красота то какая, ляпота», — поддерживает другой. «Так это мутанты. Съешь их, таким же будешь», — иронизирует подписчик. «Из Чернобыля грибы», — поддерживает его комментатор. Ранее URA.RU рассказывал, что журналист нашел в пермских лесах гигантский гриб-мозг. Гриб оказался размером больше, чем мужская ладонь, но мужчина решил оставить его расти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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