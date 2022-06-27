В лесу Пермского края нашли огромные грибы. Фото

В этом году в Пермском крае настоящий грибной «бум» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Огромные белые грибы пермяки собрали в лесах Пермского края. Фотография девочки, которая держит в руках четыре грибы-гиганта, появилась в группе «Злой Лысьвенец» в социальной сети «Вконтакте».

«Вот сходила в лес, а в Лысьве есть такие грибы?» — гласит подпись под фото. Подписчики огромные грибы оценили: «Это грибы поймали девочку и к себе несут!» — пишет комментатор. «Красота то какая, ляпота», — поддерживает другой. «Так это мутанты. Съешь их, таким же будешь», — иронизирует подписчик. «Из Чернобыля грибы», — поддерживает его комментатор.

Вот такие белые грибы растут в лесах Пермского края Группа «Злой лысьвенец» в социальной сети «Вконтакте»

Ранее URA.RU рассказывал, что журналист нашел в пермских лесах гигантский гриб-мозг. Гриб оказался размером больше, чем мужская ладонь, но мужчина решил оставить его расти.