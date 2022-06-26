26 июня 2022
25 июня 2022

Журналист URA.RU нашел в пермских лесах гигантский гриб-мозг. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лес. Тюмень, лес
В пермских лесах начался грибной сезон Фото:

Огромный строчок — гриб, напоминающий внешне головной мозг, нашел в пермском лесу корреспондент URA.RU. Гриб оказался размером больше, чем мужская ладонь, но журналист решил оставить его расти.

«Грибов среди целей прогулки не было. Мы разыскивали подход к Торсуновскому озеру в Очерском районе и в буреломе наткнулись на этот гриб. Раньше я видел такие, но гораздо меньших размеров», — рассказал журналист.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Свердловской области нашла редкий деликатесный гриб трюфель. Под Челябинском же местный житель обнаружил целые угодья белых грибов, которые достаточно редко встречаются в тех лесах.

Гриб найден в Очерском районе близ Торсуновского озера

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

Огромный строчок — гриб, напоминающий внешне головной мозг, нашел в пермском лесу корреспондент URA.RU. Гриб оказался размером больше, чем мужская ладонь, но журналист решил оставить его расти. «Грибов среди целей прогулки не было. Мы разыскивали подход к Торсуновскому озеру в Очерском районе и в буреломе наткнулись на этот гриб. Раньше я видел такие, но гораздо меньших размеров», — рассказал журналист. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Свердловской области нашла редкий деликатесный гриб трюфель. Под Челябинском же местный житель обнаружил целые угодья белых грибов, которые достаточно редко встречаются в тех лесах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...