В пермских лесах начался грибной сезон Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Огромный строчок — гриб, напоминающий внешне головной мозг, нашел в пермском лесу корреспондент URA.RU. Гриб оказался размером больше, чем мужская ладонь, но журналист решил оставить его расти.

«Грибов среди целей прогулки не было. Мы разыскивали подход к Торсуновскому озеру в Очерском районе и в буреломе наткнулись на этот гриб. Раньше я видел такие, но гораздо меньших размеров», — рассказал журналист.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Свердловской области нашла редкий деликатесный гриб трюфель. Под Челябинском же местный житель обнаружил целые угодья белых грибов, которые достаточно редко встречаются в тех лесах.

Гриб найден в Очерском районе близ Торсуновского озера Данил Постаногов