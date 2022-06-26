26 июня 2022
25 июня 2022

Ребенок сообщил о домогательствах вожатого челябинского лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
По заявлению матери ребенка проводится проверка Следственным комитетом Фото:

Следственные органы Челябинской области проводят проверку о возможной причастности 26-летнего вожатого загородного лагеря к сексуальному домогательству к 12-летнему мальчику. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Мальчик, отдыхающий в загородом лагере на территории Златоустовского городского округа, позвонил матери и сообщил, что рано утром в палате, где спали дети, в отношении него совершил иные действия сексуального характера вожатый их отряда. Женщина обратилась к руководству лагеря, а также в Следственный комитет», — рассказал источник.

Лагерь частный, принадлежит одной из крупных российских компаний. По заявлению матери подростка проводится процессуальная проверка. Решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом будет приниматься после проверки всех обстоятельств. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.

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Следственные органы Челябинской области проводят проверку о возможной причастности 26-летнего вожатого загородного лагеря к сексуальному домогательству к 12-летнему мальчику. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах региона. «Мальчик, отдыхающий в загородом лагере на территории Златоустовского городского округа, позвонил матери и сообщил, что рано утром в палате, где спали дети, в отношении него совершил иные действия сексуального характера вожатый их отряда. Женщина обратилась к руководству лагеря, а также в Следственный комитет», — рассказал источник. Лагерь частный, принадлежит одной из крупных российских компаний. По заявлению матери подростка проводится процессуальная проверка. Решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом будет приниматься после проверки всех обстоятельств. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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