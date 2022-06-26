Тюменка споткнулась на входе в «Ашан» и сломала руку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени гипермаркет «Ашан» заплатит 150 тысяч рублей пенсионерке, которая споткнулась и получила перелом на входе в магазин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Суд взыскал с магазина 150 тысяч рублей за травму, полученную покупателем. 27 декабря 2021 года 66-летняя жительница Тюмени приехала в гипермаркет „Ашан“ за покупками. В магазине она зацепилась о резиновые коврики, которые лежали внахлест, и упала. В результате пенсионерка получила перелом руки и другие травмы», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Вред, полученный женщиной, оценили как тяжкий. Ей пришлось долгое время лежать в больнице и восстанавливаться. Затем тюменка обратилась в суд, с требованием моральной компенсации, ее позицию поддержали в прокуратуре.

Ранее URA.RU писало, что сеть «Магнит» обязали заплатить 150 тысяч рублей бывшему охраннику одной из торговых точек. При выполнении служебных обязанностей мужчину ранили ножом.