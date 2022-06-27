Глава украинской разведки предупредил РФ о терактах и диверсиях

27 июня 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Глава украинской разведки не ответил на вопрос о том, кто стоит за диверсиями на территории РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Теракты и диверсии на территории России будут проводиться повсеместно. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times. «[Эти теракты и диверсии] проходят повсеместно, они были и будут проводиться в России и многих других местах», — сказал Буданов, комментируя сообщения о ракетных и беспилотных обстрелах нефтеперерабатывающих заводов, складов горючего и военных объектов на территории РФ. Однако отвечать на вопрос, стоят ли за этими инцидентами украинские власти глава разведки отказался. На Украине проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее страны Запада активно оказывают военную помощь ВСУ. Специалисты высказывали предположение, что украинская армия будет пытаться использовать поставленное Западом дальнобойное вооружение для диверсий в Крыму и обстрелов населенных пунктов на других территориях, которые Киев признает «временно оккупированными», передает RT. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Теракты и диверсии на территории России будут проводиться повсеместно. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times. «[Эти теракты и диверсии] проходят повсеместно, они были и будут проводиться в России и многих других местах», — сказал Буданов, комментируя сообщения о ракетных и беспилотных обстрелах нефтеперерабатывающих заводов, складов горючего и военных объектов на территории РФ. Однако отвечать на вопрос, стоят ли за этими инцидентами украинские власти глава разведки отказался. На Украине проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее страны Запада активно оказывают военную помощь ВСУ. Специалисты высказывали предположение, что украинская армия будет пытаться использовать поставленное Западом дальнобойное вооружение для диверсий в Крыму и обстрелов населенных пунктов на других территориях, которые Киев признает «временно оккупированными», передает RT.