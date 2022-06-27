Глава украинской разведки предупредил РФ о терактах и диверсиях

Теракты и диверсии на территории России будут проводиться повсеместно. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times.
«[Эти теракты и диверсии] проходят повсеместно, они были и будут проводиться в России и многих других местах», — сказал Буданов, комментируя сообщения о ракетных и беспилотных обстрелах нефтеперерабатывающих заводов, складов горючего и военных объектов на территории РФ. Однако отвечать на вопрос, стоят ли за этими инцидентами украинские власти глава разведки отказался.
На Украине проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее страны Запада активно оказывают военную помощь ВСУ. Специалисты высказывали предположение, что украинская армия будет пытаться использовать поставленное Западом дальнобойное вооружение для диверсий в Крыму и обстрелов населенных пунктов на других территориях, которые Киев признает «временно оккупированными», передает RT.
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Теракты и диверсии на территории России будут проводиться повсеместно. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times. «[Эти теракты и диверсии] проходят повсеместно, они были и будут проводиться в России и многих других местах», — сказал Буданов, комментируя сообщения о ракетных и беспилотных обстрелах нефтеперерабатывающих заводов, складов горючего и военных объектов на территории РФ. Однако отвечать на вопрос, стоят ли за этими инцидентами украинские власти глава разведки отказался. На Украине проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее страны Запада активно оказывают военную помощь ВСУ. Специалисты высказывали предположение, что украинская армия будет пытаться использовать поставленное Западом дальнобойное вооружение для диверсий в Крыму и обстрелов населенных пунктов на других территориях, которые Киев признает «временно оккупированными», передает RT.