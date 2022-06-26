В ЯНАО из-за компании банкрота на ПФР подали в суд

Пенсионер через суд добился досрочного выхода на пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионер из Ноябрьска (ЯНАО) через суд добился от ПФР досрочного назначения пенсии. Как сообщается на сайте Ноябрьского городского суда, компания, в которой он работал, не исполняла обязанности по уплате страховых взносов, из-за чего пенсионный фонд не смог предоставить выплаты жителю.

«Куценко Б.М., с учетом уточненных исковых требований, обратился в суд с иском к Государственному учреждению — Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу о признании решения об отказе в назначении пенсии незаконным, возложении обязанности включить в страховой стаж периоды работы в районах Крайнего Севера в обществе с ограниченной ответственностью „Строительно-монтажный трест“, и назначении досрочной страховой пенсию по старости. Суд решил: исковые требования Куценко БМ удовлетворить», — говорится в тексте судебного решения.

Как сообщили URA.RU в пенсионном фонде, организация не предоставила необходимые документы, а также не вносила страховые взносы за пенсионера, из-за чего не было возможным назначить выплаты. Также это указывается и в судебном решении, где говорится, что ООО «Строительно-монтажный трест» направила жителя ЯНАО на строительные работы в поселок Ханымей (Пуровский район, ЯНАО) и Ярайнерское месторождение. Данный факт был подтвержден выпиской из отдела по делам архивов городской администрации. Помимо этого добавляется, что из предоставленных в суде расчетных листов за спорный период работы, из доходов пенсионера удерживался налог на доходы физических лиц, что подтверждается налоговой.

По данным источников агентства речь идет о ликвидированной в 2015 году ноябрьской компании ООО «Строительно-монтажный трест». Оперативно получить комментарий не получилось. На звонок корреспондента по телефону, размещенному в открытом доступе, не ответили.

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