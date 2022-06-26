26 июня 2022

Жителям курганского города запретили купаться в фонтанах

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Жара в городе. Курган, подростки, девочки, жара, дети, полиция, купание в фонтане, нарушение, фонтан, лето в городе, пекло
Ранее в курганских фонтанах из-за жары купались дети Фото:

Жителям Шадринска (Курганская область) запретили купаться и стирать вещи в фонтанах. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Территориями общего пользования города Шадринска беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. В целях обеспечения чистоты и порядка на территориях общего пользования запрещается купаться, стирать белье в фонтанах и декоративных водоемах, купать в фонтанах домашних животных, бросать в чаши фонтанов пенообразующие жидкости», — указано в решении депутатов местной гордумы.

В принятом документе также указано, что местным жителям на территориях общего пользования запрещено мыть транспортные средства, стирать белье, ковры, дорожки и купать животных. Помимо этого шадринцам, в том числе, запретили выбрасывать из окон домов корм для животных и птиц.

В 2020 году из-за аномальной жары в Кургане летом в фонтанах купались дети. Из-за этого в Кургане спустя год представители власти планировали установить возле фонтанов таблички, на которых написано, что купание запрещено.

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Жителям Шадринска (Курганская область) запретили купаться и стирать вещи в фонтанах. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Территориями общего пользования города Шадринска беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. В целях обеспечения чистоты и порядка на территориях общего пользования запрещается купаться, стирать белье в фонтанах и декоративных водоемах, купать в фонтанах домашних животных, бросать в чаши фонтанов пенообразующие жидкости», — указано в решении депутатов местной гордумы. В принятом документе также указано, что местным жителям на территориях общего пользования запрещено мыть транспортные средства, стирать белье, ковры, дорожки и купать животных. Помимо этого шадринцам, в том числе, запретили выбрасывать из окон домов корм для животных и птиц. В 2020 году из-за аномальной жары в Кургане летом в фонтанах купались дети. Из-за этого в Кургане спустя год представители власти планировали установить возле фонтанов таблички, на которых написано, что купание запрещено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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