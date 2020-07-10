На Голубых озерах даже в будний день можно увидеть много курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за аномальной жары сотни курганцев 10 июля отправились на Голубые озера — одно из двух разрешенных мест для купания в Кургане. Многим желающим приходится стоять в длинных пробках, а на остановках стоит обычно больше желающих, чем может вместить автобус. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Пробка стоит от Рябково до пляжа, а на автобусной остановке стоят много человек», — рассказал корреспондент. Он добавил, что возле Голубых озер дежурят сотрудники полиции, которые напоминают курганцам, что в такую погоду нельзя жечь костры.

Пробки и толпы в автобусах заметили и пользователи соцсетей. «До Голубых озер ходит автобус. Народу там очень много!», — отметил курганец. Также жители города обратили внимание на детей, которые купаются в городских фонтанах.

Последние несколько дней в Курганской области наблюдается температура воздуха выше +30 градусов. В выходные, по прогнозам, температура может подняться до +36 градусов. Аномальная жара не скоро покинет регион.

В Кургане официально открыты два места для купания — Голубые озера и пляж «Бабьи пески». При этом, в городе до 29 июля нельзя посещать леса, на территории которых, в том числе, расположены Голубые озера. Однако власти сообщили, что само место для купания посещать можно.

Из-за большого количества желающих искупаться, курганцам приходиться ставить машины рядом друг с другом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На остановке у Голубых озер обычно стоят больше человек, чем может вместить автобус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU