26 июня 2022

В Перми от взрыва телевизора погиб ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, телевизор, долги, ревность, бытовуха, разгром, ссора, увядший, букет, разбитый экран
От взрыва пострадали двое детей Фото:

В пермской квартире после взрыва телевизора один ребенок погиб, второй был госпитализирован. Информацию о случившемся URA.RU подтвердили в минздраве Пермского края.

По сообщениям очевидцев, мать оставила дома двоих детей, двух и пяти лет. Пока женщина ходила в магазин, телевизор, который смотрели дети, взорвался. «Один ребенок 2 лет скончался на месте, второй ребенок 5 лет госпитализирован, его состояние уточняется», — сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

По словам местных жителей, перед случившимся в районе происходило отключение электричества. Детали инцидента уточняются.

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В пермской квартире после взрыва телевизора один ребенок погиб, второй был госпитализирован. Информацию о случившемся URA.RU подтвердили в минздраве Пермского края. По сообщениям очевидцев, мать оставила дома двоих детей, двух и пяти лет. Пока женщина ходила в магазин, телевизор, который смотрели дети, взорвался. «Один ребенок 2 лет скончался на месте, второй ребенок 5 лет госпитализирован, его состояние уточняется», — сообщили в пресс-службе краевого минздрава. По словам местных жителей, перед случившимся в районе происходило отключение электричества. Детали инцидента уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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