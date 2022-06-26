В Перми от взрыва телевизора погиб ребенок

От взрыва пострадали двое детей Фото: Максим Егоров © URA.RU

В пермской квартире после взрыва телевизора один ребенок погиб, второй был госпитализирован. Информацию о случившемся URA.RU подтвердили в минздраве Пермского края.

По сообщениям очевидцев, мать оставила дома двоих детей, двух и пяти лет. Пока женщина ходила в магазин, телевизор, который смотрели дети, взорвался. «Один ребенок 2 лет скончался на месте, второй ребенок 5 лет госпитализирован, его состояние уточняется», — сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

По словам местных жителей, перед случившимся в районе происходило отключение электричества. Детали инцидента уточняются.