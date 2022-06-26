26 июня 2022
25 июня 2022

Бизнесмен из ХМАО пойдет под суд за схему с «мертвыми душами»

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен отчитывался в центр занятости о выплате зарплаты сотрудникам, которые у него никогда не работали Фото:

Предпринимателя из Советского района осудят за мошенничество с отчетностью ради денежной компенсации. Следствие считает, что бизнесмен отчитывался о выплате зарплаты сотрудникам, которые у него никогда не работали. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, предоставлял в Советский центр занятости населения ложные сведения о временном трудоустройстве граждан и выплате им заработной платы. При этом лица, указанные в качестве работников, с индивидуальным предпринимателем в трудовых отношениях не состояли», — говорится на сайте ведомства.

Предприниматель получал субсидии на компенсацию затрат в течение трех лет. При этом центру занятости населения был причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей. Сейчас на имуществе обвиняемого наложили штраф, а дело передали в суд.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Советском (ХМАО) сотрудники полиции выявили факт хищения бюджетных денег, выделенных в рамках государственной программы. Тогда «мертвые души» помогли жителю ХМАО украсть почти 2 млн из бюджета.

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Предпринимателя из Советского района осудят за мошенничество с отчетностью ради денежной компенсации. Следствие считает, что бизнесмен отчитывался о выплате зарплаты сотрудникам, которые у него никогда не работали. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО. «Обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, предоставлял в Советский центр занятости населения ложные сведения о временном трудоустройстве граждан и выплате им заработной платы. При этом лица, указанные в качестве работников, с индивидуальным предпринимателем в трудовых отношениях не состояли», — говорится на сайте ведомства. Предприниматель получал субсидии на компенсацию затрат в течение трех лет. При этом центру занятости населения был причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей. Сейчас на имуществе обвиняемого наложили штраф, а дело передали в суд. Ранее URA.RU рассказывало, что в Советском (ХМАО) сотрудники полиции выявили факт хищения бюджетных денег, выделенных в рамках государственной программы. Тогда «мертвые души» помогли жителю ХМАО украсть почти 2 млн из бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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