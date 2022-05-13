13 мая 2022
12 мая 2022

«Мертвые души» помогли жителю ХМАО украсть почти 2 млн из бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Мужчине грозит до шести лет тюрьмы Фото:

В Советском (ХМАО) сотрудники полиции выявили факт хищения бюджетных денег, выделенных в рамках государственной программы округа «Поддержка занятости населения». Мужчина фиктивно устраивал жителей на работу, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Подозреваемый, являясь должностным лицом, предоставлял в центр занятости населения фиктивные сведения о трудоустройстве неработающих граждан. Чем причинил ущерб учреждению в сумме порядка одного миллиона 800 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Мужчина подозревается в совершении трех эпизодов. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее URA.RU писало, что житель Мегиона (ХМАО) заплатил мошенникам за услугу продления срока действия сим-карты 1,2 миллиона рублей. Мужчине звонили с подменного телефонного номера Министерства обороны России, но его это не смутило.

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В Советском (ХМАО) сотрудники полиции выявили факт хищения бюджетных денег, выделенных в рамках государственной программы округа «Поддержка занятости населения». Мужчина фиктивно устраивал жителей на работу, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Подозреваемый, являясь должностным лицом, предоставлял в центр занятости населения фиктивные сведения о трудоустройстве неработающих граждан. Чем причинил ущерб учреждению в сумме порядка одного миллиона 800 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Мужчина подозревается в совершении трех эпизодов. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее URA.RU писало, что житель Мегиона (ХМАО) заплатил мошенникам за услугу продления срока действия сим-карты 1,2 миллиона рублей. Мужчине звонили с подменного телефонного номера Министерства обороны России, но его это не смутило.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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