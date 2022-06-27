Центробанк РФ взял под контроль «Тинькофф» и еще 104 банка

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Центробанк назначил уполномоченного представителя в «Тинькофф» Фото:

Центробанк (ЦБ) РФ берет под контроль 105 банков, среди которых «Тинькофф», «Сбербанк» и ВТБ. Об этом сообщили в Банке России. Заявление опубликовано на сайте регулятора.

В Банке России утвердили список кредитных организаций, в которых назначили уполномоченных представителей ЦБ, перечень банков опубликован на сайте регулятора. В списке оказались «Тинькофф», «Сбербанк», «Альфа-банк», «Почта банк», ВТБ, «Росбанк», «Уралсиб», Русский стандарт», «Новикомбанк», «Агропромкредит», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк», «Ренессанс кредит», «Совкомбанк» и другие. Всего уполномоченные представители Банка России назначены в 105 кредитных организациях.

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Центробанк (ЦБ) РФ берет под контроль 105 банков, среди которых «Тинькофф», «Сбербанк» и ВТБ. Об этом сообщили в Банке России. Заявление опубликовано на сайте регулятора. В Банке России утвердили список кредитных организаций, в которых назначили уполномоченных представителей ЦБ, перечень банков опубликован на сайте регулятора. В списке оказались «Тинькофф», «Сбербанк», «Альфа-банк», «Почта банк», ВТБ, «Росбанк», «Уралсиб», Русский стандарт», «Новикомбанк», «Агропромкредит», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк», «Ренессанс кредит», «Совкомбанк» и другие. Всего уполномоченные представители Банка России назначены в 105 кредитных организациях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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