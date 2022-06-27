Пермский оборонный завод ищет рабочих на военное производство

Рабочим на предприятии обещают среднюю зарплату от 50 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермское предприятие «Мотовилихинские заводы» расширяет штат на военном производстве. ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (входит в ПАО «МЗ») набирает рабочих.

«На Мотовилихе работа есть! Предприятию требуются токарь-расточник, фрезеровщик, оператор и наладчик станков с ЧПУ, шлифовщик, контролер ОТК, слесари, инженер-технолог и инженер-конструктор», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Рабочим обещают среднюю зарплату от 50 тысяч рублей. По данным сайта hh.ru, предприятие также предоставляет социальный пакет, дотации на питание, санаторно-курортное лечение, путевки в детские лагеря, доплату за вредные условия труда и частичную компенсацию найма жилья.

ЗАО «СКБ» — военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие является единственным в России артиллерийским заводом полного цикла, а также разработчиком и производителем боевых и транспортно-заряжающих машин из состава реактивных систем залпового огня.