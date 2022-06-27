В НАТО заявили об усилении на восточном направлении

Численность сил высокой готовности вырастет до 300 тысяч солдатФото: NIDS/NATO Multimedia Library
НАТО готовится усилить свое представительство на восточном направлении, в том числе за счет увеличения численности сил высокой готовности. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Мы увеличим численность сил высокой готовности до более чем 300 тысяч солдат. Мы расширим наши возможности по усилению в случае возникновения конфликта», — заявил Столтенберг на пресс-конференции. Его слова приводит РИА «Новости».
Ожидается, что решение о расширении НАТО на восточном направлении будет принято на саммите глав альянса. Он пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня.
Ранее Столтенберг уже говорил о новой стратегической концепции НАТО, которая предусматривает усиление обороны восточного фланга в рамках противостояния с Россией. По его словам, США, Великобритания и Франция развернут войска, корабли и боевые самолеты на определенных территориях на восточном фланге альянса в случае атаки.
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НАТО готовится усилить свое представительство на восточном направлении, в том числе за счет увеличения численности сил высокой готовности. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Мы увеличим численность сил высокой готовности до более чем 300 тысяч солдат. Мы расширим наши возможности по усилению в случае возникновения конфликта», — заявил Столтенберг на пресс-конференции. Его слова приводит РИА «Новости». Ожидается, что решение о расширении НАТО на восточном направлении будет принято на саммите глав альянса. Он пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Ранее Столтенберг уже говорил о новой стратегической концепции НАТО, которая предусматривает усиление обороны восточного фланга в рамках противостояния с Россией. По его словам, США, Великобритания и Франция развернут войска, корабли и боевые самолеты на определенных территориях на восточном фланге альянса в случае атаки.