Генсек НАТО раскрыл новый план по противостоянию России

НАТО согласует усиление обороны Восточной Европы на саммите в Мадриде, заявил генсек альянса Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Новая стратегическая концепция НАТО предусматривает усиление обороны восточного фланга в рамках противостояния с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Я могу заверить вас, что мы защищали страны, граничащие с Россией, на протяжении десятилетий, корректируя свое присутствие в свете оценки угрозы», — сказал Столтенберг в интервью Financial Times. По его словам, альянс значительно усилит оборону в Восточной Европе.

НАТО пересмотрит свою стратегическую концепцию на предстоящем саммите в Мадриде, отметил генсек. Обновленный план будет включать в себя обещания западных союзников НАТО, таких как как США, Великобритания и Франция развернуть войска, корабли и боевые самолеты на определенных территориях на восточном фланге альянса в случае атаки.

Саммит НАТО пройдет в Мадриде 28—30 июня. Генеральный секретарь военно-политического блока обещал согласовать на саммите план перехода ВСУ с постсоветского оружия на вооружение альянса. Кроме того, в ходе саммита будет пересмотрена оборонительная стратегия. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что существующая стратегия альянса в отношении трех прибалтийских государств (Литвы, Латвии и Эстонии) никак не защищает страны Балтии от вторжения противника.