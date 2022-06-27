На уникальном экстрим-шоу в Екатеринбурге выступит рэпер Feduk

В Екатеринбурге откроют крупнейший на Урале скейт-парк Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На открытии первого фестиваля RCC EXTREME в Екатеринбурге, где соберутся лучшие российские представители экстремальных видов спорта, выступит рэпер Feduk (Федор Инсаров). Как сообщили URA.RU организаторы, мероприятие приурочат к открытию крупнейшего скейт-парка на Урале 2 июля.

«Спортивная часть фестиваля пройдет в формате чемпионата в дисциплинах „BMX“, „Скейтбординг“ и „Самокат“. Также на фестивале выступят именитые спортсмены. Завершится спортивная часть праздника захватывающим мотошоу Алексея Колесникова. После соревнований всех гостей ждет автограф сессия со спортсменами. Вечером на сцену перед КРК „Уралец“ выйдет специальный гость праздника — Feduk», — рассказали организаторы.

Новый скейт-парк в Екатеринбурге построен при поддержке Русской медной компании (РМК) на алее у Дворца спорта — рядом с КРК «Уралец». Площадь парка составляет 1,5 тысячи квадратных метров, что делает его самым большим в УрФО. Внутри скейт-парк разделен на зоны для новичков и профессионалов, он, как заверяют строители, подходит и для скейтбордов, и для велосипедов, и для трюковых самокатов. Сразу после открытия парк будет доступен для всех жедающих.

Фото: пресс-служба RCC EXTREME

Фото: пресс-служба RCC EXTREME

Фото: пресс-служба RCC EXTREME