Сотрудники IKEA устроили гонки за товарами на закрытой распродаже. Видео

27 июня 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Сотрудники могут купить товары IKEA со скидкой 15% Фото: Размик Закарян © URA.RU Сотрудники мебельного магазина IKEA массово скупают товары на распродаже для персонала. Telgram-канал Baza опубликовал видео, на котором сотрудники забегают в магазин, чтобы успеть приобрести продукцию IKEA. «Распродажа для сотрудников ИКЕИ выглядит примерно так: люди забегают в магазин в Химках и мчатся к своим целям», — сообщает Baza. Сотрудникам запрещено приобретать вещи для перепродажи и оптовой торговли. Они могут купить вещи со скидкой 15%, сообщает телеканал 360. Пока IKEA предоставила возможность приобрести свои товары только для сотрудников. В компании пообещали, что через несколько дней откроют распродажу для всех на своем сайте. При этом продажи продукции в магазинах не будет, пишет RT. IKEA объявила об уходе с российского рынка. Компания собирается продать свои фабрики и сократить бизнес в РФ. Некоторые компании начали уходить с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине, часть из них вернулись под другим названием. Ранее стало известно, что сотрудники IKEA в Екатеринбурге придумали, как обхитрить начальство с распродажей. Некоторые работники оформляют на себя заказы других людей на общую сумму более 170 тысяч рублей, рассказал URA.RU читатель, друг которого работает в IKEA. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сотрудники мебельного магазина IKEA массово скупают товары на распродаже для персонала. Telgram-канал Baza опубликовал видео, на котором сотрудники забегают в магазин, чтобы успеть приобрести продукцию IKEA. «Распродажа для сотрудников ИКЕИ выглядит примерно так: люди забегают в магазин в Химках и мчатся к своим целям», — сообщает Baza. Сотрудникам запрещено приобретать вещи для перепродажи и оптовой торговли. Они могут купить вещи со скидкой 15%, сообщает телеканал 360. Пока IKEA предоставила возможность приобрести свои товары только для сотрудников. В компании пообещали, что через несколько дней откроют распродажу для всех на своем сайте. При этом продажи продукции в магазинах не будет, пишет RT. IKEA объявила об уходе с российского рынка. Компания собирается продать свои фабрики и сократить бизнес в РФ. Некоторые компании начали уходить с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине, часть из них вернулись под другим названием. Ранее стало известно, что сотрудники IKEA в Екатеринбурге придумали, как обхитрить начальство с распродажей. Некоторые работники оформляют на себя заказы других людей на общую сумму более 170 тысяч рублей, рассказал URA.RU читатель, друг которого работает в IKEA.