В Курганской области провалился бунт против реформы

В Катайске прошли публичные слушания по поводу муниципальной реформы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Катайска Курганской области не стали протестовать против муниципальной реформы. Большинство присутствующих на публичных слушаниях 27 июня поддержали преобразование района в округ. Против проголосовали около 15 человек, рассказали URA.RU источники, которые присутствовали на слушаниях. Ранее местный житель призывал земляков выступить против реформы.

«Решение об объединении принято. На публичных слушаниях в Катайске было зарегистрировано 80 человек. Из них против реформы проголосовали 10-15 человек. Двое воздержались», — сообщил источник. Инсайдер добавил, что публичные слушания прошли во всех сельсоветах. Катайск стал последним муниципальным образованиям, где обсуждали вопрос объединения.

Глава Катайского района Глеб Морозов рассказал URA.RU, что процедура займет восемь-десять месяцев. «Публичные слушания прошли. Все поддержали. Реформа связана с укреплением ветви власти. Будет более высокая ответственность у власти и больший спрос с нее. Для людей ничего не изменится. Объединение не повлияет на статус Катайска как территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Объединение даст импульс в развитии социальной сферы и экономике. Окружная структура упростит процедуры, сделает жизнь граждан более комфортной, позволит активней заходить в федеральные программы», — подчеркнул Морозов.

Ранее URA.RU писало, что житель Катайска, бывший претендент на пост главы города Юрий Ковригин подбивал своих земляков выступить против муниципальной реформы. То, что Катайский, Далматовский и Варгашинский районы планируют преобразовать в округа, стало известно в конце мая.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в июне 2019 года предложил проект по созданию муниципальных округов. По его мнению, муниципальная реформа поможет снизить на местах число неэффективных начальников.

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