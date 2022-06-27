На Украине арестовали имущество российских компаний

На Украине наложили арест на имущество, принадлежащее российским компаниям. Об этом сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины.
«По ходатайству офиса генпрокурора судом наложен арест на имущество, принадлежащее российским корпорациям на общую сумму более 4,5 млрд гривен (около 152,4 млн долларов). Судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям „Ростех“, „Татнефть“, „РусАл“ и „Группа ГМС“», — сообщается на сайте офиса генпрокурора Украины. Также арестованы 70 объектов недвижимости, в том числе имущественные комплексы и земельные участки.
На Украине разрешили принудительную конфискацию объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины. Также на Украине разрешили забирать имущество за поддержку спецоперации РФ на Украине. Ранее Служба безопасности Украины инициировала арест активов «Роснефти» на Украине, сообщает RT. Россия 24 февраля объявила о начале спецоперации на Украине для освобождения Донбасса.
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