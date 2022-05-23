Зеленский разрешил отбирать имущество за поддержку спецоперации

23 мая 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский нашел новый способ пополнить бюджет Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволить конфисковать имущество у тех, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе президента. «Закон устанавливает новый вид санкций посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться», — сообщается на сайте президента Украины. Зеленский подписал документ о внесении изменений 23 мая. «Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов», — заявил Зеленский. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам российского президента Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны Украины. В связи с этим некоторые страны ввели санкции против России. Также Зеленский предложил иностранным партнерам заключить договор, чтобы изымать российские активы за границей и передавать их Украине. В США заявили, что не могут помочь Украине и направить им конфискованное российское имущество.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволить конфисковать имущество у тех, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе президента. «Закон устанавливает новый вид санкций посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться», — сообщается на сайте президента Украины. Зеленский подписал документ о внесении изменений 23 мая. «Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов», — заявил Зеленский. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам российского президента Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны Украины. В связи с этим некоторые страны ввели санкции против России. Также Зеленский предложил иностранным партнерам заключить договор, чтобы изымать российские активы за границей и передавать их Украине. В США заявили, что не могут помочь Украине и направить им конфискованное российское имущество.