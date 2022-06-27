27 июня 2022

Губернатор Куйвашев рассказал о стоимости борьбы с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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XXXVIII конференция Свердловского регионального отделения всероссийской политичнской партии Единая Россия. Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев уверен, что инфекцию удалось победить Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На борьбу с пандемией коронавируса в Свердловской области за год было выделено около 12 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU.

«Только в 2021 году мы направили на противоковидные меры больше 12 миллиардов рублей», — рассказал Куйвашев. Он отметил, что болезнь удалось победить благодаря героизму врачей.

Куйвашев выразил надежду, что возвращать коронавирусные ограничения в будущем не придется. За два года, по его словам, инфекцию удалось победить.

Евгений Куйвашев выступает с отчетом перед региональным заксобранием 28 июня. Губернатор подводит итоги десяти лет работы правительства, которые он находится на своем посту.

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На борьбу с пандемией коронавируса в Свердловской области за год было выделено около 12 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU. «Только в 2021 году мы направили на противоковидные меры больше 12 миллиардов рублей», — рассказал Куйвашев. Он отметил, что болезнь удалось победить благодаря героизму врачей. Куйвашев выразил надежду, что возвращать коронавирусные ограничения в будущем не придется. За два года, по его словам, инфекцию удалось победить. Евгений Куйвашев выступает с отчетом перед региональным заксобранием 28 июня. Губернатор подводит итоги десяти лет работы правительства, которые он находится на своем посту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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