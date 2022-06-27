Губернатор Куйвашев рассказал о стоимости борьбы с коронавирусом

Евгений Куйвашев уверен, что инфекцию удалось победить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На борьбу с пандемией коронавируса в Свердловской области за год было выделено около 12 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU.

«Только в 2021 году мы направили на противоковидные меры больше 12 миллиардов рублей», — рассказал Куйвашев. Он отметил, что болезнь удалось победить благодаря героизму врачей.

Куйвашев выразил надежду, что возвращать коронавирусные ограничения в будущем не придется. За два года, по его словам, инфекцию удалось победить.

Евгений Куйвашев выступает с отчетом перед региональным заксобранием 28 июня. Губернатор подводит итоги десяти лет работы правительства, которые он находится на своем посту.