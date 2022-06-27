В Свердловской области рыбаки застряли посреди озера в шторм

Под Новоуральском на озере Аятское спасли трех рыбаков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вечером 26 июня трое рыбаков застряли посреди озера Аятское под Новоуральском (Свердловская область) из-за поломки двигателя. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, мужчины отправились на рыбалку несмотря на предупреждения о сильном ветре и непогоде. На помощь к пострадавшим пришел сотрудник ведомства.

«Рыбаки позвонили по единому телефону спасения 112. На помощь к ним поспешил специалист Центра Госинспекции по маломерным судам Дмитрий Буров. Он вместе с одним из судовладельцев добрался на его лодке до терпящих бедствие рыбаков и взял на буксир лодку с неисправным мотором. Через несколько минут все участники спасательной операции оказались на берегу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Днем ранее синоптики предупреждали местных жителей о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду. «Выходить в таких условиях на лодке на открытую воду было небезопасно. Спасатели призвали уральцев не игнорировать штормовые предупреждения», — подытожили в МЧС.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ивделе на реке Лозьва (Свердловская область) перевернулась лодка с пятью мужчинами. Четверо из них смогли выбраться самостоятельно.