В Свердловской области перевернулась лодка с рыбаками. Фото

05 июня 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

В лодке находились пять человек Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Ивделе на реке Лозьва (Свердловская область) перевернулась лодка с пятью мужчинами. Четверо из них смогли выбраться самостоятельно, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «К месту вызова выехала группа спасателей в составе трех человек и две единицы техники. Поиски осуществлялись на моторной лодке от поселка Першино вверх. Спустя два часа пострадавший был найден, серьезных травм он не получил», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о происшествии на реке Серга в Свердловской области. При сплаве группа из восьми туристов перевернулась на катамаране. Им удалось добраться до ближайшего острова, где они остались ждать спасателей. Инцидент произошел на реке Лозьва в Ивделе Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Четверо пассажиров лодки смогли самостоятельно выбраться на берег Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Ивделе на реке Лозьва (Свердловская область) перевернулась лодка с пятью мужчинами. Четверо из них смогли выбраться самостоятельно, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «К месту вызова выехала группа спасателей в составе трех человек и две единицы техники. Поиски осуществлялись на моторной лодке от поселка Першино вверх. Спустя два часа пострадавший был найден, серьезных травм он не получил», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о происшествии на реке Серга в Свердловской области. При сплаве группа из восьми туристов перевернулась на катамаране. Им удалось добраться до ближайшего острова, где они остались ждать спасателей.