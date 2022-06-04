04 июня 2022

В Свердловской области перевернулась лодка с рыбаками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Усьвенские столбы. Пермь, лодка, Усьва
В лодке находились пять человек Фото:

В Ивделе на реке Лозьва (Свердловская область) перевернулась лодка с пятью мужчинами. Четверо из них смогли выбраться самостоятельно, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«К месту вызова выехала группа спасателей в составе трех человек и две единицы техники. Поиски осуществлялись на моторной лодке от поселка Першино вверх. Спустя два часа пострадавший был найден, серьезных травм он не получил», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о происшествии на реке Серга в Свердловской области. При сплаве группа из восьми туристов перевернулась на катамаране. Им удалось добраться до ближайшего острова, где они остались ждать спасателей.

Инцидент произошел на реке Лозьва в Ивделе
Фото:
Четверо пассажиров лодки смогли самостоятельно выбраться на берег
Фото:

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В Ивделе на реке Лозьва (Свердловская область) перевернулась лодка с пятью мужчинами. Четверо из них смогли выбраться самостоятельно, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «К месту вызова выехала группа спасателей в составе трех человек и две единицы техники. Поиски осуществлялись на моторной лодке от поселка Першино вверх. Спустя два часа пострадавший был найден, серьезных травм он не получил», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о происшествии на реке Серга в Свердловской области. При сплаве группа из восьми туристов перевернулась на катамаране. Им удалось добраться до ближайшего острова, где они остались ждать спасателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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