В лодке находились пять человек
В Ивделе на реке Лозьва (Свердловская область) перевернулась лодка с пятью мужчинами. Четверо из них смогли выбраться самостоятельно, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«К месту вызова выехала группа спасателей в составе трех человек и две единицы техники. Поиски осуществлялись на моторной лодке от поселка Першино вверх. Спустя два часа пострадавший был найден, серьезных травм он не получил», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало о происшествии на реке Серга в Свердловской области. При сплаве группа из восьми туристов перевернулась на катамаране. Им удалось добраться до ближайшего острова, где они остались ждать спасателей.
Инцидент произошел на реке Лозьва в Ивделе
Четверо пассажиров лодки смогли самостоятельно выбраться на берег
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