27 июня 2022

Куйвашев назвал проекты для победы над пробками в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений, пресс-конференция
Евгений Куйвашев выступил с отчетом перед заксобранием Фото:

Для решения транспортных проблем Екатеринбурга свердловские власти запустят трамвайные линии в Академический район, Верхнюю Пышму и Солнечный микрорайон. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU.

«В наших ближайших планах и другие проекты по борьбе с пробками — запуск трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, запуск трамвайной линии в Академический — там уже вовсю идет прокладка путей. После займемся трамвайным движением в Солнечный», — рассказал Куйвашев.

Также он отметил, что в ближайшее время будет закончен проект екатеринбургской кольцевой автодороги. Губернатор пообещал лично присутствовать во время замыкания дороги.

Евгений Куйвашев подводит итоги работы правительства, проведенной в течение десяти лет нахождения на посту губернатора. С соответствующим отчетом он выступает перед региональным заксобранием.

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Для решения транспортных проблем Екатеринбурга свердловские власти запустят трамвайные линии в Академический район, Верхнюю Пышму и Солнечный микрорайон. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU. «В наших ближайших планах и другие проекты по борьбе с пробками — запуск трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, запуск трамвайной линии в Академический — там уже вовсю идет прокладка путей. После займемся трамвайным движением в Солнечный», — рассказал Куйвашев. Также он отметил, что в ближайшее время будет закончен проект екатеринбургской кольцевой автодороги. Губернатор пообещал лично присутствовать во время замыкания дороги. Евгений Куйвашев подводит итоги работы правительства, проведенной в течение десяти лет нахождения на посту губернатора. С соответствующим отчетом он выступает перед региональным заксобранием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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