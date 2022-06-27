Куйвашев назвал проекты для победы над пробками в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев выступил с отчетом перед заксобранием Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Для решения транспортных проблем Екатеринбурга свердловские власти запустят трамвайные линии в Академический район, Верхнюю Пышму и Солнечный микрорайон. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU.

«В наших ближайших планах и другие проекты по борьбе с пробками — запуск трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, запуск трамвайной линии в Академический — там уже вовсю идет прокладка путей. После займемся трамвайным движением в Солнечный», — рассказал Куйвашев.

Также он отметил, что в ближайшее время будет закончен проект екатеринбургской кольцевой автодороги. Губернатор пообещал лично присутствовать во время замыкания дороги.

Евгений Куйвашев подводит итоги работы правительства, проведенной в течение десяти лет нахождения на посту губернатора. С соответствующим отчетом он выступает перед региональным заксобранием.