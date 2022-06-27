Жителям ЯНАО продавали масло неизвестного происхождения

Компания из Губкинского нарушала требования технического регламента Таможенного союза Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания из Губкинского ООО «Кирилл» производила масло и молочную продукцию из сырья неизвестного происхождения. Об этом сообщается на сайте управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

«Посредством анализа данных в ФГИС „Меркурий“ установлено, что предприятием произведено масло сливочное „Крестьянское“ сладко-сливочное несоленое м.д.ж 72,5% весом 2 800 килограммов и молоко обезжиренное объемом 21 000 литров. Продукция выработана из 24 720 килограммов пастеризованного молока. Таким образом, предприятие ввело в оборот продукцию изготовленную из сырья неизвестного происхождения», — говорится в сообщении.

Ведомство объявило компании предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Во избежание привлечения к ответственности ООО «Кирилл» были разъяснены правила и порядок оформления ветеринарной сопроводительной документации в ФГИС «Меркурий».

Агентство обратилось за комментарием ООО «Кирилл». На момент публикации ответа не поступило.