Куйвашев пообещал поддержать свердловчан в кризис

Свердловские власти планируют поддержать свердловчан и региональный бизнес, который может столкнуться с экономическим кризисом. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU.
«Мы не оставим без поддержки наших жителей, ведь люди — это главный капитал области. Наша задача, чтобы несмотря ни на какие геополитические трудности людям было хорошо, комфортно жить в нашей области», — рассказал губернатор подчеркнув, что ставит перед собой задачу по улучшению работы поликлиник, покупки экологического транспорта для городов и создание инновационных школ.
Губернатор подчеркнул, что промышленные предприятия региона займут освободившиеся ниши в бизнесе. Это одна из задач, которые Куйвашев ставит перед собой на ближайшее время.
Евгений Куйвашев подводит итоги работы правительства, проведенной в течение десяти лет нахождения на посту губернатора. С соответствующим отчетом он выступает перед региональным заксобранием.
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Свердловские власти планируют поддержать свердловчан и региональный бизнес, который может столкнуться с экономическим кризисом. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU. «Мы не оставим без поддержки наших жителей, ведь люди — это главный капитал области. Наша задача, чтобы несмотря ни на какие геополитические трудности людям было хорошо, комфортно жить в нашей области», — рассказал губернатор подчеркнув, что ставит перед собой задачу по улучшению работы поликлиник, покупки экологического транспорта для городов и создание инновационных школ. Губернатор подчеркнул, что промышленные предприятия региона займут освободившиеся ниши в бизнесе. Это одна из задач, которые Куйвашев ставит перед собой на ближайшее время. Евгений Куйвашев подводит итоги работы правительства, проведенной в течение десяти лет нахождения на посту губернатора. С соответствующим отчетом он выступает перед региональным заксобранием.