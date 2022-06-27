Куйвашев пообещал поддержать свердловчан в кризис

Евгений Куйвашев пообещал жителям и бизнесу поддержку в кризис Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Свердловские власти планируют поддержать свердловчан и региональный бизнес, который может столкнуться с экономическим кризисом. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU.

«Мы не оставим без поддержки наших жителей, ведь люди — это главный капитал области. Наша задача, чтобы несмотря ни на какие геополитические трудности людям было хорошо, комфортно жить в нашей области», — рассказал губернатор подчеркнув, что ставит перед собой задачу по улучшению работы поликлиник, покупки экологического транспорта для городов и создание инновационных школ.

Губернатор подчеркнул, что промышленные предприятия региона займут освободившиеся ниши в бизнесе. Это одна из задач, которые Куйвашев ставит перед собой на ближайшее время.

Евгений Куйвашев подводит итоги работы правительства, проведенной в течение десяти лет нахождения на посту губернатора. С соответствующим отчетом он выступает перед региональным заксобранием.