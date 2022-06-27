27 июня 2022
26 июня 2022

В Нефтеюганске массово эвакуируют детские сады

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, дети, рюкзак, школа, учебное заведение
В Нефтеюганске прошла массовая рассылка о минировании детских садов Фото:

В Нефтеюганске прошла массовая рассылка о минировании всех детских садов города. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«На электронные почты детских садов поступили сообщения о минировании. Проводится проверка», — сказал источник. В социальных сетях города жители также сообщают об эвакуациях, например, детского сада «Журавлик».

В пресс-службе УМВД по ХМАО отказались комментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили на звонки корреспондента агентства.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом месяце неизвестные разослали на электронную почту образовательных и медицинских учреждений сообщения с угрозами о расстреле посетителей. Сообщения поступили в учреждения Ханты-Мансийска, Нефтеюганского района и Сургута.

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В Нефтеюганске прошла массовая рассылка о минировании всех детских садов города. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «На электронные почты детских садов поступили сообщения о минировании. Проводится проверка», — сказал источник. В социальных сетях города жители также сообщают об эвакуациях, например, детского сада «Журавлик». В пресс-службе УМВД по ХМАО отказались комментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили на звонки корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало, что в прошлом месяце неизвестные разослали на электронную почту образовательных и медицинских учреждений сообщения с угрозами о расстреле посетителей. Сообщения поступили в учреждения Ханты-Мансийска, Нефтеюганского района и Сургута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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