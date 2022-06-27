В Нефтеюганске массово эвакуируют детские сады

28 июня 2022 в 10:59 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске прошла массовая рассылка о минировании детских садов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нефтеюганске прошла массовая рассылка о минировании всех детских садов города. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «На электронные почты детских садов поступили сообщения о минировании. Проводится проверка», — сказал источник. В социальных сетях города жители также сообщают об эвакуациях, например, детского сада «Журавлик». В пресс-службе УМВД по ХМАО отказались комментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили на звонки корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало, что в прошлом месяце неизвестные разослали на электронную почту образовательных и медицинских учреждений сообщения с угрозами о расстреле посетителей. Сообщения поступили в учреждения Ханты-Мансийска, Нефтеюганского района и Сургута. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нефтеюганске прошла массовая рассылка о минировании всех детских садов города. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «На электронные почты детских садов поступили сообщения о минировании. Проводится проверка», — сказал источник. В социальных сетях города жители также сообщают об эвакуациях, например, детского сада «Журавлик». В пресс-службе УМВД по ХМАО отказались комментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили на звонки корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало, что в прошлом месяце неизвестные разослали на электронную почту образовательных и медицинских учреждений сообщения с угрозами о расстреле посетителей. Сообщения поступили в учреждения Ханты-Мансийска, Нефтеюганского района и Сургута.