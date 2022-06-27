27 июня 2022

Губернатор Куйвашев сообщил о резком сокращении безработицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет губернатора СО Евгения Куйвашева перед законодательным собранием за 2021 год. Екатеринбург
Евгений Куйвашев отчитался о работе правительства за год Фото:

Власти Свердловской области за год сократили безработицу в регионе в пять раз и обеспечили жителей социальными выплатами. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета перед заксобранием.

«Доходы области за прошлый год превысили ожидания на 13%. За год безработица сократилась в пять раз, каждый третий житель получает какие-либо социальные выплаты», — докладывает Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул, что правительство принимает меры для улучшения социального и экономического положения свердловчан. Кроме этого, ведется поддержка бизнеса.

Евгений Куйвашев подвел итоги работы правительства, проведенной в течение десяти лет нахождения на посту губернатора. С соответствующим отчетом он выступает перед региональным заксобранием.

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Власти Свердловской области за год сократили безработицу в регионе в пять раз и обеспечили жителей социальными выплатами. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета перед заксобранием. «Доходы области за прошлый год превысили ожидания на 13%. За год безработица сократилась в пять раз, каждый третий житель получает какие-либо социальные выплаты», — докладывает Евгений Куйвашев. Он подчеркнул, что правительство принимает меры для улучшения социального и экономического положения свердловчан. Кроме этого, ведется поддержка бизнеса. Евгений Куйвашев подвел итоги работы правительства, проведенной в течение десяти лет нахождения на посту губернатора. С соответствующим отчетом он выступает перед региональным заксобранием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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