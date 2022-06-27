Губернатор Куйвашев сообщил о резком сокращении безработицы

28 июня 2022 в 10:59 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев отчитался о работе правительства за год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Свердловской области за год сократили безработицу в регионе в пять раз и обеспечили жителей социальными выплатами. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета перед заксобранием. «Доходы области за прошлый год превысили ожидания на 13%. За год безработица сократилась в пять раз, каждый третий житель получает какие-либо социальные выплаты», — докладывает Евгений Куйвашев. Он подчеркнул, что правительство принимает меры для улучшения социального и экономического положения свердловчан. Кроме этого, ведется поддержка бизнеса. Евгений Куйвашев подвел итоги работы правительства, проведенной в течение десяти лет нахождения на посту губернатора. С соответствующим отчетом он выступает перед региональным заксобранием. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Власти Свердловской области за год сократили безработицу в регионе в пять раз и обеспечили жителей социальными выплатами. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета перед заксобранием. «Доходы области за прошлый год превысили ожидания на 13%. За год безработица сократилась в пять раз, каждый третий житель получает какие-либо социальные выплаты», — докладывает Евгений Куйвашев. Он подчеркнул, что правительство принимает меры для улучшения социального и экономического положения свердловчан. Кроме этого, ведется поддержка бизнеса. Евгений Куйвашев подвел итоги работы правительства, проведенной в течение десяти лет нахождения на посту губернатора. С соответствующим отчетом он выступает перед региональным заксобранием.