В Челябинске спрос на ипотеку снизился в четыре раза

Банки ищут новые способы привлечь потенциальных покупателей жилья Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинске в июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выдача ипотечных кредитов сократилась в четыре раза. Такую статистику URA.RU озвучил директор Агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.

«По выдаче банки Челябинска нам сообщают информацию, и сравнивают июнь этого года с тем же месяцем 2021 года. Согласно данным, выдача сейчас в четыре раза меньше, чем в июне 2021 года», — поделился Подпятников.

Подпятников также пояснил, что год назад у застройщиков был хороший рост и банки выдавали большое количество кредитов под низкие процентные ставки. Этому способствовало государство, обратившее особое внимание на строительный сектор. В марте этого года, по словам директора агентства, спрос на выдачу ипотечных займов резко приостановился и челябинские банки начали искать новые связи и партнерства. Заключаются дополнительные договора с агентствами недвижимости по предоставлению клиентов, укрепляется сотрудничество банков между собой.

В июне 2022 года спрос на кредиты постепенно начал восстанавливаться. Ипотеку по госпрограмме регулярно выдают в агентстве недвижимости «А1», в Центре недвижимости и ипотеки «Город Этажей», в Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и ипотеки. Сейчас в Челябинске кредит по госпрограмме выдается на любой вид недвижимости: на коммерческую недвижимость под 11%, на вторичное жилье под 9%, на новостройки под 5,6%, на загородную недвижимость под 9%. Окончательная процентная ставка будет зависеть от банка, кредитной истории клиента, наличия у него подтвержденного дохода и других опций.

Ранее челябинские банки снизили ставки по ипотеке до 10,6%. Это связано с тем, что 26 мая Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 11%.

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