Больше половины пермяков недовольны своей зарплатой

Оплатой труда недовольны 65% опрошенных пермяков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Более половины жителей Пермского края не устраивает заработная плата, а также уровень перспектив. Об этом сообщается в аналитическом исследовании сервиса по поиску работы hh.ru.

«Опрос показал, что чаще всего жителям Пермского края в своей работе не нравится оплата труда (65%) и отсутствие перспектив (55%). Кроме того, работники региона зачастую недовольны рабочей атмосферой, в т. ч. руководством и коллективом (41%), а также условиями труда (35%) и рабочими обязанностями (33%) — это самая высокая доля среди регионов страны», — говорится в исследовании.

36% опрошенных заявили, что им давно не повышали зарплату, 28% сообщили, что им не оплачивают переработки. Еще 23% опрошенных не устраивает низкий оклад, а также заработок, который зависит от процентов, бонусов и премий. 11% респондентов пожаловались на график выплат — это самый высокий показатель в стране. 6% опрошенных рассказали о регулярных задержках выплат. Что касается недовольства социальным пакетом, то чаще всего пермяки недовольны отсутствием оплаты питания. На это пожаловались 30% опрошенных. 23% респондентов не устраивает отсутствие полиса ДМС, 21% не нравится отсутствие корпоративного транспорта, 19% респондентов заявили о потребности в занятиях спортом.

Чаще всего на низкую зарплату жалуются сотрудники сферы безопасности (68%), давно не повышали заработную плату и не платят за переработки представителям сферы искусства (49% и 46%). На зависящий от процентов заработок жаловались занятые в торговле и продажах (35%).

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