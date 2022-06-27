Свердловские власти защитят заводы от санкций

Евгений Куйвашев пообещал выделить дополнительные деньги на развитие промышленности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Свердловской области за год выделят более 200 миллионов рублей на развитие областной промышленности. Эти средства дополнят уже имеющееся финансирование, рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев во время ежегодного отчета перед заксобранием, передает корреспондент URA.RU.

«Мы, чтобы поддержать наши заводы, в этом году пополним региональный фонд развития промышленности более чем на 200 миллионов рублей дополнительно», — рассказал Куйвашев. Он подчеркнул, что ведутся переговоры для включения в список системообразующих предприятий новых организаций из Свердловской области.

По словам губернатора, через Свердловскую область должны пойти грузы из Индии, Ирана, Пакистана и других стран. Это поспособствует развитию металлургии в регионе и защитит заводы от влияния санкций.

Страны Запада увеличили количество вводимых санкций после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин подчеркивал, что это решение призвано обезопасить русскоязычное население ДНР, ЛНР и провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Войска РФ действуют аккуратно, не допуская жертв среди мирного населения.

Губернатор отчитался об итогах годовой работы регионального правительства 28 июня. Евгений Куйвашев находится на своем посту 10 лет.