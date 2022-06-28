ВСУ впервые ударили по Донбассу американскими опасными ракетами

Украина впервые ударила по ЛНР при помощи РСЗО Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска впервые нанесли удар по городу Перевальск из американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 7.20 с Артемовска (Бахмут) по Перевальску с применением РСЗО М142 HIMARS (одна ракета)», — передает сообщение telegram-канал представительства ЛНР в СЦКК. О том, что на Украину прибыли американские ракетные комплексы HIMARS, 23 июня сообщал министр обороны Украины Алексей Резников, передает RT. Глава ведомства поблагодарил за это министра обороны США Ллойда Остина, добавляет «Национальная служба новостей».

На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. В ходе операции Вооруженные силы РФ взяли под свой полный контроль всю Херсонскую область, приазовскую территорию Запорожья и большую часть Донбасса.