Завод челябинского олигарха в Подмосковье потребовали закрыть

Завод челябинского олигарха в Видном мешает жителям химическими запахами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Росприроднадзор обратился в суд с иском о приостановке работы Московского коксогазового завода (АО «Москокс») из холдинга «Мечел» (Челябинск) Игоря Зюзина. Как заявила глава ведомства Светлана Родионова, на работу предприятия в 2022 году поступило 600 жалоб жителей.

«Федеральная служба по надзору в сфере природопользования подала в суд для приостановки работы объектов АО „Москокс“. Также служба планирует выйти в суд с иском об отзыве разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух», — сообщается на сайте Росприроднадзора.

Ведомство завершило проверку компании. Ревизия показала, что предприятие занизило исходные показатели по загрязняющим веществам, в том числе по оксиду углерода и коксовой пыли. Данные являются базой для установления санитарно-защитной зоны.

О поступающих на работу компании жалобах жителей глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьеву. По словам Родионовой, люди отмечают, что регулярно чувствуют сильные химические запахи, не могут нормально дышать. Руководитель ведомства предложила перепрофилировать промплощадку.

На момент подготовки материала в пресс-службу компании «Мечел» отправлен запрос, который остался без ответа. «Москокс» располагается в Видном Московской области. Предприятие производит кокс, каменноугольную смолу и бензол. Его акционерами являются ООО «Мечел-Кокс» с 66-% пакетом акций и АО «Мечел-Майнинг» с 34-% пакетом. Чистая прибыль «Москокса» в 2021 году составила, по данным сервиса СБИС, 5,4 миллиона рублей.

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