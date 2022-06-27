Власти запретили незаконный бизнес в центре Тюмени

Лошадей больше не пустят в места променада тюменцев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На Цветном бульваре в Тюмени и площади 400-летия города запретили катание на лошадях и повозках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. За порядком будет следить профессиональная охрана.

«Цветной бульвар и площадь 400-летия Тюмени взяты под охрану. Патруль, в числе прочего, будет пресекать работу предпринимателей-коневодов. В основном это подростки, у них нет лицензии на подобную деятельность, они не могут нести ответственности за жизнь и здоровье клиентов», — пояснили URA.RU в администрации города.

Также в местах отдыха тюменцев запрещено вести несанкционированную торговлю, оказывать услуги по прокату машинок, устанавливать батуты. По словам властей, чтобы объяснить это бизнесменам несколько раз приходилось привлекать полицию. Однако уже с 27 июня незаконная деятельность была полностью устранена.