27 июня 2022

Власти запретили незаконный бизнес в центре Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральная площадь «‎Цветной бульвар»‎. Тюмень , лошадь, подростки, парк, парк развлечений, карета, пони, дети, катание на пони
Лошадей больше не пустят в места променада тюменцев Фото:

На Цветном бульваре в Тюмени и площади 400-летия города запретили катание на лошадях и повозках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. За порядком будет следить профессиональная охрана.

«Цветной бульвар и площадь 400-летия Тюмени взяты под охрану. Патруль, в числе прочего, будет пресекать работу предпринимателей-коневодов. В основном это подростки, у них нет лицензии на подобную деятельность, они не могут нести ответственности за жизнь и здоровье клиентов», — пояснили URA.RU в администрации города.

Также в местах отдыха тюменцев запрещено вести несанкционированную торговлю, оказывать услуги по прокату машинок, устанавливать батуты. По словам властей, чтобы объяснить это бизнесменам несколько раз приходилось привлекать полицию. Однако уже с 27 июня незаконная деятельность была полностью устранена.

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На Цветном бульваре в Тюмени и площади 400-летия города запретили катание на лошадях и повозках. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. За порядком будет следить профессиональная охрана. «Цветной бульвар и площадь 400-летия Тюмени взяты под охрану. Патруль, в числе прочего, будет пресекать работу предпринимателей-коневодов. В основном это подростки, у них нет лицензии на подобную деятельность, они не могут нести ответственности за жизнь и здоровье клиентов», — пояснили URA.RU в администрации города. Также в местах отдыха тюменцев запрещено вести несанкционированную торговлю, оказывать услуги по прокату машинок, устанавливать батуты. По словам властей, чтобы объяснить это бизнесменам несколько раз приходилось привлекать полицию. Однако уже с 27 июня незаконная деятельность была полностью устранена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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