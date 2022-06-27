Пермячка напала на силовиков в отделе полиции

Женщину не могли успокоить даже силой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Куеде (Пермский край) женщина нарушала общественный порядок, а впоследствии напала с кулаками на полицейского. О нарушительнице сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В марте жительница Куеды была доставлена в дежурную часть из больницы за нарушение порядка. Пермячка агрессивно себя вела, ругалась с медиками, нецензурно выражалась. В дежурной части женщина на замечания полицейских не реагировала и продолжала агрессивно себя вести, хватая сотрудников МВД за форму. «В отношении женщины были применены физическая сила и специальные средства, но нарушительница не успокоилась и ударила участкового уполномоченного полиции кулаком по голове», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении 48-летней женщины было возбуждено уголовное дело. Суд назначил ей штраф в размере 60 тысяч рублей.

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