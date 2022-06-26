26 июня 2022

Жительница ХМАО нашла гусеницу в банке с горошком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прилавки, Кристалл, Салехард, продуктовый магазин, консервированные овощи, горошек
Покупательница обнаружила гусеницу в банке с консервированным горошком Фото:

В ХМАО покупательница обнаружила в банке с консервированным горошком гусеницу. Товар женщина купила в одном из супермаркетов «Пятерочка». О своей находке она написала в паблике «Черный список Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

«Купила в „Пятерочке“ с сюрпризом», — написала анонимная покупательница в публикации. К посту она прикрепила несколько фото открытой банки с горошком, на дне которой лежала гусеница.

Для разъяснения ситуации агентство направило запрос в компанию X5 Group (владеет сетью супермаркетов «Пятерочка»). На момент публикации новости ответ на него не поступил. Однако в комментариях к посту отписались представители Роспотребнадзора, которые предложили покупательнице обратиться к ним в ведомство с официальным заявлением. «На основании заявления мы проведем необходимые мероприятия в соответствии с действующим законодательством. После этого вас письменно проинформируют о принятых мерах», — написали представители ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО сеть магазинов «Пятерочка» вводила ограничение на продажу социально-значимых продуктов. Ограничения касались сахара, риса, муки, гречневой каши и соли.

На дне банки вместе с горошком оказалась гусеница
Фото:

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В ХМАО покупательница обнаружила в банке с консервированным горошком гусеницу. Товар женщина купила в одном из супермаркетов «Пятерочка». О своей находке она написала в паблике «Черный список Сургут» в соцсети «ВКонтакте». «Купила в „Пятерочке“ с сюрпризом», — написала анонимная покупательница в публикации. К посту она прикрепила несколько фото открытой банки с горошком, на дне которой лежала гусеница. Для разъяснения ситуации агентство направило запрос в компанию X5 Group (владеет сетью супермаркетов «Пятерочка»). На момент публикации новости ответ на него не поступил. Однако в комментариях к посту отписались представители Роспотребнадзора, которые предложили покупательнице обратиться к ним в ведомство с официальным заявлением. «На основании заявления мы проведем необходимые мероприятия в соответствии с действующим законодательством. После этого вас письменно проинформируют о принятых мерах», — написали представители ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО сеть магазинов «Пятерочка» вводила ограничение на продажу социально-значимых продуктов. Ограничения касались сахара, риса, муки, гречневой каши и соли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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