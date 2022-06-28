Экс-депутат Рады объяснил, почему поддерживает Путина

Бывший депутат Рады выразил признательность Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-депутат Верховной Рады Украины, член Партии регионов Алексей Журавко поддержал президента России Владимира Путина. По его словам, российский лидер заслуживает уважения, потому что ему удалось вывести страну из затяжного кризиса, предотвратить ряд вооруженных конфликтов, не допустить межконфессиональных войн и развить промышленность РФ.

«Он [Владимир Путин] вывел страну из затяжного кризиса нулевых годов… Остановил войну в Чечне. Отстроил ее заново. Остановил катастрофу и не дал свергнуть сирийского лидера», — написал Журавко в Telegram. Кроме того, российский президент остановил бойню в Горном Карабахе и не допустил повторения кровавого сценария бывшего президента Михаила Саакашвили в Грузии, обвиняемого в превышении полномочий на посту главы государства, отметил Журавко.

Помимо этого, экс-депутат Рады выразил признательность президенту РФ за восстановленную промышленность и экономику России. «Промышленность и экономика идут в рост, а это: строительство кораблей, космос, запуск спутников и многое другое», — написал он.

Российский глава делает все для того, чтобы не допустить межконфессиональных войн, объяснил Журавко. «Сейчас Путин и Россия начали возвращать в единую державу исконно русские земли», считает политик. «Я как украинец поддерживаю спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации», — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин заявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года. По его словам, ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.

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