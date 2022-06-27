Однорукий рыбак из Перми поймал рыбу с себя ростом. Фото

28 июня 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Это самый большой трофей Владимира Фото: личный архив Владимира Харина Пермяк Владимир Харин уже много лет занимается подводной охотой. На соревнованиях по этому виду спорта мужчина поймал сначала 10-килограммового сома, а после еще одного сома, который в длину достигает роста самого Харина. Своими впечатлениями от улова рыбак поделился с корреспондентом URA.RU. Соревнования по подводной охоте проходили в Татарстане 11 июня, Харин отправился на них со своими товарищами. Из 131 участника Харин стал четвертым в личном зачете, выловив рыбу весом в 10 кг, а в командном пермяки заняли 1 место. На следующий день любители подводной охоты решили попытать удачу уже вне соревновательного зачета. «Заметил рыбу, выстрелил, она поплыла от меня, разматывая катушку, тогда я понял, что рыба большая и позвал на помощь напарника, чтобы вместе достать трофей», — признается Харин. Когда взвесили сома, оказалось, что он весит 23,9 кг. По словам Харина, это самый большой сом за все 7 лет подводной охоты. В беседе с корреспондентом рыбак признался, что подводная охота не самое простое занятие, надо все время быть в отличной форме, так как погружение под воду происходит без кислорода. За время задержки дыхания мужчина выслеживает рыбу, прицеливается, стреляет и старается удержать для того, чтобы впоследствии поднять в лодку. Подводной охотой Харин увлекся 7 лет назад, и несмотря на то, что два года назад остался без одной руки, увлечение свое не бросил. Мужчина признается, что это в первую очередь занятие для души, а выловленные трофеи хоть и приятны, но на тягу к подводной охоте не влияют. Поднимать рыбу из воды рыбаку помогал напарник Предоставлено Владимиром Хариным Сом, пойманный на подводной охоте Предоставлено Владимиром Хариным

Пермяк Владимир Харин уже много лет занимается подводной охотой. На соревнованиях по этому виду спорта мужчина поймал сначала 10-килограммового сома, а после еще одного сома, который в длину достигает роста самого Харина. Своими впечатлениями от улова рыбак поделился с корреспондентом URA.RU. Соревнования по подводной охоте проходили в Татарстане 11 июня, Харин отправился на них со своими товарищами. Из 131 участника Харин стал четвертым в личном зачете, выловив рыбу весом в 10 кг, а в командном пермяки заняли 1 место. На следующий день любители подводной охоты решили попытать удачу уже вне соревновательного зачета. «Заметил рыбу, выстрелил, она поплыла от меня, разматывая катушку, тогда я понял, что рыба большая и позвал на помощь напарника, чтобы вместе достать трофей», — признается Харин. Когда взвесили сома, оказалось, что он весит 23,9 кг. По словам Харина, это самый большой сом за все 7 лет подводной охоты. В беседе с корреспондентом рыбак признался, что подводная охота не самое простое занятие, надо все время быть в отличной форме, так как погружение под воду происходит без кислорода. За время задержки дыхания мужчина выслеживает рыбу, прицеливается, стреляет и старается удержать для того, чтобы впоследствии поднять в лодку. Подводной охотой Харин увлекся 7 лет назад, и несмотря на то, что два года назад остался без одной руки, увлечение свое не бросил. Мужчина признается, что это в первую очередь занятие для души, а выловленные трофеи хоть и приятны, но на тягу к подводной охоте не влияют.