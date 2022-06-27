Мэрия Перми заплатит полмиллиона за снос скандального барака

28 июня 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

За снос барака власти Перми предлагают полмиллиона рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрация Перми объявила конкурс на снос деревянного жилого дома, расположенного по адресу ул. Сибирская 44, на территории квартала «Новый центр». Здание, с собственниками которого судилась администрация Свердловского района, демонтируют за полмиллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного на территории муниципального образования город Пермь по адресу ул. Сибирская, д. 44. Начальная цена лота 515 442 рубля», — указано в заявке. Заказчиком работ выступает МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми». Деревянному дому на перекрестке улиц Сибирской и Революции уже более века. В 2015 году, когда компания «Талан» застраивала микрорайон, у собственников пытались выкупить земельный участок, однако их не устроила рыночная цена. Позже на владельцев помещений подала в суд администрация Свердловского района Перми. Собственников обязали провести ремонт фасада и водопровода. В 2017 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Но в региональную программу расселения ветхого жилья на 2018—2020 годы его включить не успели. В итоге городские власти сообщили, что дом планируется расселить до 2024 года. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Администрация Перми объявила конкурс на снос деревянного жилого дома, расположенного по адресу ул. Сибирская 44, на территории квартала «Новый центр». Здание, с собственниками которого судилась администрация Свердловского района, демонтируют за полмиллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного на территории муниципального образования город Пермь по адресу ул. Сибирская, д. 44. Начальная цена лота 515 442 рубля», — указано в заявке. Заказчиком работ выступает МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми». Деревянному дому на перекрестке улиц Сибирской и Революции уже более века. В 2015 году, когда компания «Талан» застраивала микрорайон, у собственников пытались выкупить земельный участок, однако их не устроила рыночная цена. Позже на владельцев помещений подала в суд администрация Свердловского района Перми. Собственников обязали провести ремонт фасада и водопровода. В 2017 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Но в региональную программу расселения ветхого жилья на 2018—2020 годы его включить не успели. В итоге городские власти сообщили, что дом планируется расселить до 2024 года.