Челябинская отличница обвинила проверяющих ЕГЭ в снижении баллов

В региональном минобре сообщили, что комиссия осуществляет проверку строго с критериями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Еманжелинске (Челябинская область) школьница 11 класса обвинила проверяющих ЕГЭ по биологии-2022 в необоснованном снижении баллов. Об этом URA.RU сообщила выпускница с красным дипломом Мария, которая считает, что ее права нарушены из-за игнорирования рекомендаций Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

«Я закончила школу на отлично. При сдаче ЕГЭ сдала химию на 100 баллов и на 98 баллов русский язык. Сейчас сомневаюсь по поводу компетентности проверяющих госэкзамена по биологии. Вместо 100 баллов мне поставили 96. В Челябинской области проверяющие не обращают внимания на рекомендации ФИПИ и самостоятельно устанавливают свои правила при проверке. Имея ключи для проверки, проверяющие снижают баллы необоснованно», — заявила URA.RU Мария.

В качестве своей правоты выпускница сослалась на мнение основателя школы по сдаче ЕГЭ Дмитрия Позднякова. На своей странице во «ВКонтакте» Поздняков поддержал челябинских ребят, которые завалили его письмами о неправомерном снятии баллов по биологии. Педагог советует участникам ЕГЭ подавать на региональную, а затем на федеральную апелляцию, если их не услышат на местах.

«Челябинская история начинает проясняться. В ключах написано «написание сцепленных в Х-хромосоме генов «верхним или нижним индексом», а председатель челябинской комиссии понимает это как «верхним и нижним индексом». Написал письмо Рохлову (разработчик ЕГЭ по биологии) — верно ли комиссия понимает? Боюсь только, что Рохлов сейчас сильно занят и быстро не ответит», — написал Поздняков.

В региональном минобре URA.RU сообщили, что комиссия осуществляет проверку строго в соответствии с критериями, установленными для данных заданий (КИМов). Если у участника ЕГЭ есть уверенность в том, что работа оценена не должным образом, то он может подать на апелляцию. Пока не прошла апелляция — говорить не о чем, считают в ведомстве.

Школьница из Еманжелинска также отметила, что скорее всего, она подаст на апелляцию. В этом решении ее поддерживают родители. Заседание конфликтной комиссии области по биологии состоится 6 июля 2022 года.

Дмитрий Поздняков вначале не поверил, что в Челябинске снижают баллы Фото: скрин со страницы «Биошкола Дмитрия Позднякова»

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