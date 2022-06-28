Синоптики пообещали свердловчанам жару

Июль в регионе ожидается теплее июня Фото: Размик Закарян © URA.RU

После прохладного июня жителей Свердловской области ждет теплый, жаркий июль. Прогнозом погоды на второй месяц лета с URA.RU поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«До конца июня и первые три-четыре дня июля погода в Свердловской области сохранится неустойчивая: дневные температуры в пределах 16-21 градуса, каждый день есть вероятность осадков. Вторая неделя июля — с 4 по 11 число — ожидается теплее: средний фон будет близок к климатической норме с дневными температурами от 22 до 27 градусов. Самым теплым периодом станет третья неделя с 11 по 18 июля: дневные температуры в этот период будут в пределах 25-30 градусов», — рассказал Михаил Леус.

По словам синоптика, неделя с 18 по 25 июля станет чуть прохладнее — 23-28 градусов тепла, а закончится месяц с температурами близкими к норме — в пределах 21-26 градусов. При этом дожди ожидаются в первые и последние пять дней месяца, общее количество осадков в июле будет на 10-15 процентов ниже нормы. А вот средний температурный фон ожидается на 1-1,5 градуса выше положенных по климату значений.

«Этот прогноз не означает, что не будет резких отклонений от обозначенных мной температур как в сторону холодных, так и в сторону более высоких значений», — подчеркнул Леус. Ранее URA.RU сообщало, что метеорологи пообещали центральной части России рекордную субтропическую жару. В некоторых регионах воздух прогреется до 32-34 градусов.

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