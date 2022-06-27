В Кургане отменили фестиваль из-за психокульта

Одна из версий запрета фестиваля — связь с психологической сектой, движением «Новая эра» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане запретили проводить фестиваль психологических и духовных практик из-за опасного психологического культа. Об этом URA.RU рассказал источник, бывший сотрудник силового ведомства.

«Среди спикеров фестиваля были представители психокульта тета-хилинг* (Theta Healing). Они связаны с вариантом движения „Новая эра“, использующих комплекс спецприемов для подавления воли человека и контроля его поведения. Возможно, власти побоялись допускать проведение подобных практик на массовую аудиторию», — сообщил URA.RU инсайдер.

Один из организаторов фестиваля рассказала URA.RU, что тета-хилинг не был заявлен в программе. «Изначально мероприятие задумывалось как фестиваль психологических практик. Духовные практики приросли в самом конце, когда к нам стали обращаться спикеры из этой сферы, например, кришнаиты. Конечно, это опасный момент, смешивать классическую психологию с духовными практиками, которые не очень котируются в профессиональном сообществе. Однако среди именитых психологов, есть приверженцы философии вайшнавизма», — говорит организатор.

Среди спикеров была указана Лариса Кумарина, действующий инструктор тета-хилинга. В разговоре с URA.RU женщина отметила, что давно не проводит мастер-классы по данному направлению, на фестивале она анонсировала семинар по отношениям.

До этого URA.RU сообщало, что в Кургане запретили проводить фестиваль психологических практик, на котором планировалось провести мастер-классы от психологов, йогов, коучей, астрологов и других специалистов. Всего мероприятие было рассчитано на 150 человек.

*Метод тета-хилинга создан англичанкой Вианной Стайбл в 1995 году. В его основу легли приемы убеждения и медитации. В мировом медицинском и психологическом сообществах метод признан псевдонаучной практикой.

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