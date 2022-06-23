В Кургане запретили фестиваль йогов и астрологов

Курганцам не разрешили проводить фестиваль духовных и психологических практик Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Накануне мероприятия в Кургане запретили проводить «Фестиваль психологических практик». Под запрет попал и цикл лекций известного в городе психолога Леонида Фаерберга. Причины отмены — неизвестны. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщают сами организаторы мероприятий.

«Мы планировали провести фестиваль завтра, 25 июня. Изначально мы договорились о площадке в педагогическом колледже. Но нам отказали, сославшись на решение департамента образования. Сегодня мы договорились о площадке с библиотекой им. Югова, но и там нам отказали. Причины никто нам не раскрыл. Возможно, кто-то из участников не понравился представителям власти», — рассказал URA.RU один из организаторов фестиваля, пожелавший остаться анонимным.

На фестивале планировалось проведение мастер-классов и презентаций от психологов, йогов, коучей, астрологов и других специалистов духовных, психологических и телесных практик. Всего на мероприятие собирались прийти около 150 гостей

В департаменте образования URA.RU ответили, что данное мероприятие не стоит в планах ни в колледже, ни в департаменте, а также оно не является образовательным. Директор библиотеки им. Югова Наталья Катайцева сообщила URA.RU, что организаторы обратились к ним с просьбой сегодня, чтобы провести мероприятие у них. «Мы им не отказали. Но у нас при опрессовке произошла авария, нас топит, мы все перекрыли, поэтому вечером мы позвонили и извинились, что не можем предоставить площадку. Нам пока не до фестивалей», — говорит Катайцева.

Накануне в музее истории города также запретили проведение цикла лекций от психолога Леонида Фаерберга. «По официальной версии отменили по техническим причинам, а по правде — от того, что руководство музея города очень сильно испугалось. Мой цикл лекций на территории сквера отменяется», — пишет Фаерберг на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Один из сотрудников музея ответил URA.RU, что не знает, кто отменил мероприятие, ее только попросили убрать его анонс.

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