Потерявшая ногу жительница ДНР вытаскивала свекра из-под обстрела

30 июня 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Из-за обстрелов в Макеевке регулярно гибнут люди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При обстреле жилых кварталов жительница Макеевки Ольга потеряла ногу, а ее свекр погиб на месте. Сразу после обстрела женщина, несмотря на серьезное ранение ног, пыталась спасти родственника, оттаскивая его тело от полыхающей машины. Об этом Ольга рассказала корреспонденту URA.RU. «Я пришла в магазин со своим свекром. Мы были на автомобиле. Когда вышли на улицу, стали на заднее сиденье ставить сумки. В этот момент я услышала свист. Все произошло настолько быстро, что успеть спрятаться было просто невозможно. Очнулась я уже лежа на земле. Первым делом осмотрела себя и увидела, что от ног осталось кровавое месиво. Затем я заметила, что наш автомобиль горит, а возле него лежит мой свекр. Я подползла к нему и пыталась оттащить его от машины. Лишь после я поняла, что он погиб мгновенно. Я стала лезть по ступенькам в магазин, потому что боялась, что автомобиль сейчас взорвется», — рассказала Ольга. В результате обстрела женщина потеряла одну ногу. Вторую сейчас спасают врачи Республиканского травматологического центра в Донецке. Ольге предстоит еще три операции, прежде чем она сможет выписаться из больницы. «Самое страшное, что они стреляют просто по жилым кварталам. У нас там рядом нет ни военных баз, ничего. В том месте, где я попала под обстрел, лишь жилые дома, церковь и рынок. Но лично я не унываю, несмотря на все это. У меня есть дети, супруг, родители. Есть ради чего жить. И из родной Макеевки я ни в коем случае не уеду», — подчеркнула Ольга. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основной ее целью является освобождение территорий ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

При обстреле жилых кварталов жительница Макеевки Ольга потеряла ногу, а ее свекр погиб на месте. Сразу после обстрела женщина, несмотря на серьезное ранение ног, пыталась спасти родственника, оттаскивая его тело от полыхающей машины. Об этом Ольга рассказала корреспонденту URA.RU. «Я пришла в магазин со своим свекром. Мы были на автомобиле. Когда вышли на улицу, стали на заднее сиденье ставить сумки. В этот момент я услышала свист. Все произошло настолько быстро, что успеть спрятаться было просто невозможно. Очнулась я уже лежа на земле. Первым делом осмотрела себя и увидела, что от ног осталось кровавое месиво. Затем я заметила, что наш автомобиль горит, а возле него лежит мой свекр. Я подползла к нему и пыталась оттащить его от машины. Лишь после я поняла, что он погиб мгновенно. Я стала лезть по ступенькам в магазин, потому что боялась, что автомобиль сейчас взорвется», — рассказала Ольга. В результате обстрела женщина потеряла одну ногу. Вторую сейчас спасают врачи Республиканского травматологического центра в Донецке. Ольге предстоит еще три операции, прежде чем она сможет выписаться из больницы. «Самое страшное, что они стреляют просто по жилым кварталам. У нас там рядом нет ни военных баз, ничего. В том месте, где я попала под обстрел, лишь жилые дома, церковь и рынок. Но лично я не унываю, несмотря на все это. У меня есть дети, супруг, родители. Есть ради чего жить. И из родной Макеевки я ни в коем случае не уеду», — подчеркнула Ольга. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основной ее целью является освобождение территорий ДНР и ЛНР.