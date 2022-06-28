В ЕР подготовили 104 000 книг на русском для жителей Донбасса

В рамках акции «Книги — Донбассу» уже доставлено около 40 тысяч книг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане начался сбор художественной литературы и детских книг для Донбасса, Херсона, Запорожья и Харьковской области. Всего в рамках акции «Книги — Донбассу» в регионах России планируют собрать и отправить более ста тысяч изданий. Об сообщается на официальном сайте «Единой России».

«В рамках акции „Книги — Донбассу“ мы собираем художественную литературу, детские книги. Сейчас подключились к сбору книг и библиотечные системы региона, надеемся при ближайшей отправке гуманитарной фуры отправить и книги. Хотела бы отметить, что несмотря на экзаменационную пору, время выпускных балов, ребята из волонтерского центра „Единой России“, „Молодой Гвардии Единой России“ помогают разгружать машины на складе, а затем загружать все в фуру. За что им огромное спасибо», — сказала исполняющая обязанности руководителя региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Курганской области Ольга Баланчук.

В народные республики и освобожденные территории уже доставлено около 40 тысяч книг. В настоящее время общественными приемными собрано еще около полумиллиона книг, которые в скором времени отправятся в распределительные центры партии.

«Единая Россия» с начала спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9,5 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

В рамках акции «Книги — Донбассу» в Кургане собирают художественную литературу и детские книги Фото: «Единая Россия»

Ы сборе гуманитарной помощи помогают волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России» Фото: «Единая Россия»

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