Работу 14-летнего художника из Екатеринбурга купили за 50 тысяч Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

На благотворительном аукционе уральских художников в Екатеринбурге продали работу 14-летнего уличного художника Бориса Спи «Чемодан с секретом» за 56 тысяч рублей. Об этом сообщили в telegram-канале «Свет Екатеринбург».

«Сначала работу 14-летнего парня Бориса Спи никто не хотел брать, но сейчас ее забрали за 56 тысяч 50 рублей», — сообщили в telegram-канале «Свет Екатеринбург». Перед началом аукциона стартовая цена «Чемодана с секретом» была четыре тысячи рублей.

Подросток выставил на аукцион деревянный чемодан с надписью «Оружие, опасно, тревога!». По словам организаторов благотворительного аукциона, 40% от вырученной стоимости переведут правозащитным организациям.