В Екатеринбурге купили чемодан уличного художника за 50 тысяч. Видео

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Работу 14-летнего художника из Екатеринбурга купили за 50 тысяч Фото:

На благотворительном аукционе уральских художников в Екатеринбурге продали работу 14-летнего уличного художника Бориса Спи «Чемодан с секретом» за 56 тысяч рублей. Об этом сообщили в telegram-канале «Свет Екатеринбург».

«Сначала работу 14-летнего парня Бориса Спи никто не хотел брать, но сейчас ее забрали за 56 тысяч 50 рублей», — сообщили в telegram-канале «Свет Екатеринбург». Перед началом аукциона стартовая цена «Чемодана с секретом» была четыре тысячи рублей.

Подросток выставил на аукцион деревянный чемодан с надписью «Оружие, опасно, тревога!». По словам организаторов благотворительного аукциона, 40% от вырученной стоимости переведут правозащитным организациям.

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На благотворительном аукционе уральских художников в Екатеринбурге продали работу 14-летнего уличного художника Бориса Спи «Чемодан с секретом» за 56 тысяч рублей. Об этом сообщили в telegram-канале «Свет Екатеринбург». «Сначала работу 14-летнего парня Бориса Спи никто не хотел брать, но сейчас ее забрали за 56 тысяч 50 рублей», — сообщили в telegram-канале «Свет Екатеринбург». Перед началом аукциона стартовая цена «Чемодана с секретом» была четыре тысячи рублей. Подросток выставил на аукцион деревянный чемодан с надписью «Оружие, опасно, тревога!». По словам организаторов благотворительного аукциона, 40% от вырученной стоимости переведут правозащитным организациям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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