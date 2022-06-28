Бастрыкин раскрыл детали плана Украины напасть на Россию

28 июня 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

По словам Бастрыкина, Украина готовилась напасть на РФ 8 марта Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовила нападение на Донецкую народную республику (ДНР) и Россию в марте. Об этом заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. «У нас есть данные, мы сейчас изучаем их, проверяем, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины на территории Донецка с выходом на российскую границу. И недаром говорит президент [России Владимир Путин], что он не хочет повторения ошибок 1941 года», — рассказал он в ходе Петербургского международного юридического форума. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля по указу Путина. Основными ее целями, по словам российского лидера, являются демилитаризация и денацификация территорий. Кроме того, как заявлял президент РФ, спецоперация предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля ВСУ должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в ДНР и ЛНР. Глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что спецоперация опередила атаку Киева на полуостров и Донбасс. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина готовила нападение на Донецкую народную республику (ДНР) и Россию в марте. Об этом заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. «У нас есть данные, мы сейчас изучаем их, проверяем, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины на территории Донецка с выходом на российскую границу. И недаром говорит президент [России Владимир Путин], что он не хочет повторения ошибок 1941 года», — рассказал он в ходе Петербургского международного юридического форума. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля по указу Путина. Основными ее целями, по словам российского лидера, являются демилитаризация и денацификация территорий. Кроме того, как заявлял президент РФ, спецоперация предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля ВСУ должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в ДНР и ЛНР. Глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что спецоперация опередила атаку Киева на полуостров и Донбасс.