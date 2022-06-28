28 июня 2022

Свердловчане установили знак с критикой главы муниципалитета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Курган, ремонтные работы, дорожные работы, улица савельева, ремонт дорог
В Свердловской области установили табличку с критикой главы муниципалитета на дорожном знаке Фото:

На свердловской дороге, пролегающей между селом Мугай и поселком Махнево, появилась табличка «Какой глава — такие и дороги». Таким жестом местные жители высказали критику в отношении главы муниципального образования Алексея Корелина. Об этом сообщает telegram-канал «Вести — Алапаевский район».

«Жители Махневского М.О. [муниципального образования] — уже отчаялись достучаться до нового главы муниципалитета [Алексея] Корелина из-за дороги и не только, что уже сами начали ставить знаки на дорогах», — сообщает telegram-канал «Вести — Алапаевский район».

Табличка появилась на 56-м километре свердловской трассы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрация Махневского муниципального образования с просьбой прокомментировать состояние дороги и обращение жителей.

Свердловчане установили табличку с критикой главы муниципалитета
Фото:

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На свердловской дороге, пролегающей между селом Мугай и поселком Махнево, появилась табличка «Какой глава — такие и дороги». Таким жестом местные жители высказали критику в отношении главы муниципального образования Алексея Корелина. Об этом сообщает telegram-канал «Вести — Алапаевский район». «Жители Махневского М.О. [муниципального образования] — уже отчаялись достучаться до нового главы муниципалитета [Алексея] Корелина из-за дороги и не только, что уже сами начали ставить знаки на дорогах», — сообщает telegram-канал «Вести — Алапаевский район». Табличка появилась на 56-м километре свердловской трассы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрация Махневского муниципального образования с просьбой прокомментировать состояние дороги и обращение жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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